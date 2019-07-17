Экс-президент Эквадора подтвердил вмешательство Ассанжа в выборы в США

СМИ сообщали, что основатель организации WikiLeaks превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр

Фото: Getty Images

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вмешивался в президентские выборы США в 2016 году. Об этом он сообщает CNN.

"Мы выяснили, что он (Ассанж – Ред.) Вмешивался в выборы (США – Ред.) И мы этого не позволяем, потому что у нас есть принципы и четкие ценности. Нам бы тоже не понравилось, чтобы любой вмешивался в наши выборы", - сказал Корреа.

Он также добавил, что Эквадор не позволит вмешательства в дела других стран, в частности дружественного союзника США.

Ранее СМИ сообщали, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

Вестминстерский суд в пятницу принял решение, что пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

23 мая Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-президент Эквадора подтвердил вмешательство Ассанжа в выборы в США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"