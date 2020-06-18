Назарбаев заразился коронавирусом

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали на официальном сайте политика.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", – говорится в сообщении.

На данный момент Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

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Напомним, недавно в Казахстане в инфекционный госпиталь с коронавирусом попал министр здравоохранения страны Елжан Биртанов. По словам министра, он соблюдал "все строгие санитарные меры", однако "риски есть всегда".

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Кроме того, ранее в Казахстане коронавирус подтвердили у пресс-секретаря президента страны Берика Уали. Президент страны Касым-Жомарту Токаев, по словам его представителя, здоров и "ему ничего не грозит".

Более подробно о ситуации с эпидемией COVID-19 в мире читайте в материале: "Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 18 июня".

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