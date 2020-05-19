Экс-президент Кыргызстана причастен к убийству спецназовца – Генпрокуратура страны

Следствие установило, что сотрудник спецназа был смертельно ранен из ружья, принадлежащего Атамбаеву

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев причастен к убийству сотрудника спецназа, которое произошло в августе прошлого года. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Кыргызстана.

Как сообщается, в ходе следствия были проведены "необходимые следственные мероприятия, в частности, допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены экспертизы (судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические, баллистические и т.д.), изъяты вещественные доказательства".

В результате, как отметили в Генпрокуратуре страны, установлена причастность Алмазбека Атамбаева и его бывшего телохранителя Каната Сагымбаева к убийству заместителя командира спецподразделения "Альфа" Усенбека Ниязбекова и покушению на убийство других потерпевших.

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В частности, следствие установило, что Ниязбеков был смертельно ранен выстрелом из охотничьего ружья, которое принадлежит Атамбаеву.

"Экспертиза доказала, что по отверстиям входа и выхода пули – это пули калибра 7.62 мм, и остатки пули на бронежилете и одежде Ниязбекова, содержащие свинец, свидетельствуют о том, что выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД, принадлежащей Атамбаеву", - сообщили в ведомстве.

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Напомним, 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана. Экс-президента обвинили в незаконном обогащении, незаконном завладение землей и коррупции.

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7 августа 2019 года в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана проводил операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит и еще 36 человек получили травмы и ранения.

На следующий день силовики предприняли вторую попытку штурма, которая увенчалась успехом – бывший лидер согласился покинуть свою резиденцию вместе с правоохранителями, после чего был доставлен в столицу и помещен в СИЗО.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

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