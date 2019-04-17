Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Сегодня, 17:50

После попытки суицида бывший глава государства впал в кому

Фото: AFP

Экс-президент Перу (1985-1990, 2006–2011 гг.) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы. Об этом в среду сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Сулемы Томас Гонсалес.

"Ситуация очень тяжелая. Во время операции у Гарсии трижды происходила остановка сердца", – отметила Гонсалес, которая прибыла в госпиталь после того, как туда доставили экс-президента. Она не привела данных о ранении Гарсии, хотя сотрудники лечебного учреждения сообщили, что пациент получил огнестрельное ранение в "правую часть головы".

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он неожиданно выстрелил себе в голову.

В соответствии с решением суда, в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании "Петроперу" Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваются в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht ("Одебрехт").

В ноябре прошлого года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить 100 тысяч долларов от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. Бывший глава государства свою вину отрицает. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года он укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.

Ранее мы сообщали, что экс-президенту Южной Кореи продлили тюремный срок еще на 8 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Перу, президент, суицид

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В суде Запорожья повесился подозреваемый

4 апреля, 13:39

Мужчина, подозреваемый в краже, совершил самоубийство в туалете суда

Сотрудник "Газпрома" выбросился из небоскреба в Москве

15 марта, 12:42

31-летний технический специалист компании пришел на работу, выпил кофе и шагнул в окно с 30-го этажа

В Одессе полиция расследует гибель девушки, упавшей с 11-го этажа

7 марта, 17:36

Знакомые погибшей настаивают на том, что она не могла совершить самоубийство

Россиянин поджег себя в центре города из-за жадных чиновников

6 марта, 12:39

Журналисты утверждают, что 31-летний мужчина пытался покончить с собой, потому что ему не выдавали положенную жилплощадь

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и Суху Балку

Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"

Диетолог назвала самый полезный суп

Мать Роналду о реакции сына на вылет туринского клуба из ЛЧ

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

Что пишут в Европе о поражении сборной России

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Почему акулы боятся дельфинов

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль