Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

После попытки суицида бывший глава государства впал в кому

Фото: AFP

Экс-президент Перу (1985-1990, 2006–2011 гг.) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы. Об этом в среду сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Сулемы Томас Гонсалес.

"Ситуация очень тяжелая. Во время операции у Гарсии трижды происходила остановка сердца", – отметила Гонсалес, которая прибыла в госпиталь после того, как туда доставили экс-президента. Она не привела данных о ранении Гарсии, хотя сотрудники лечебного учреждения сообщили, что пациент получил огнестрельное ранение в "правую часть головы".

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он неожиданно выстрелил себе в голову.

В соответствии с решением суда, в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании "Петроперу" Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваются в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht ("Одебрехт").

В ноябре прошлого года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить 100 тысяч долларов от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. Бывший глава государства свою вину отрицает. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года он укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.

Ранее мы сообщали, что экс-президенту Южной Кореи продлили тюремный срок еще на 8 лет.

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