Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года.

Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы Армении.

"Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", - отмечается в сообщении.

Армянские следователи просят суд арестовать Роберта Кочаряна.

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Сам Кочарян заявил, что считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение.

"Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", – сказал он.

Акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения.

Только после введения в Ереване с 1 марта указом президента Кочаряна чрезвычайного положения, сотрудники правоохранительных органов и армии оттеснили погромщиков и прекратили массовые беспорядки. В результате погибли десять человек, свыше 200 были ранены.