Экс-президента ЮАР обвинили в коррупции

Сегодня, 02:26

Политик-многоженец отправится под суд

фото AFP
фото AFP

Экс-президенту ЮАР Джейкобу Зуме предъявили обвинения в коррупции. Об этом заявил генпрокурор страны Шон Абрамс.

Об этом сообщает Reuters.

Политик будет привлечен к уголовной ответственности за сделке на поставку оружия, заключенную в конце 1990-х годов. Сумма поставки составляла 30 миллиардов рандов (2,5 миллиарда долларов). В тот момент Зума занимал пост вице-президента. За коррупцию при этой сделке ранее был отправлен в тюрьму его бывший финансовый советник.

В целом на счету политика 16 обвинений по 783 случаям предполагаемых нарушений.

Бывший президент отрицает свою вину. 

Напомним, Зума заявил об уходе в отставку 15 февраля во время телевизионного обращения к нации в связи с давлением правящего Африканского национального конгресса (АНК). На должность нового лидера страны был избран бывший вице-президент Сирил Рамапоса. Он пообещал согражданам приложить усилия в борьбе с коррупцией.

Ранее парламент ЮАР проголосовал против вотума недоверия Джейкобу Зуме.

Отмечается, что это была уже не первая попытка вынести вотум недоверия Дж.Зуме, который с 2009 года возглавляет эту страну. Однако все предыдущие попытки были блокированы большинством правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) в парламенте.

Скандал был связан с сериями обвинений в коррупции. Кроме того, широкое недовольство вызвало также его решение уволить ряд высокопоставленных чиновников
ЮАР, президент, суд, уголовное дело, зума

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