Экс-президента Южной Кореи могут посадить в тюрьму на 30 лет

Прокуратура Южной Кореи наконец объявила наказание, которое требует от суда для бывшего лидера страны. 30 лет тюрьмы для Пак Кын Хе требует генпрокуратура. Обвинения – коррупция, взяточничество, разглашение государственных тайн.

Адвокат политика утверждает, что доказательств пока недостаточно. Сама обвиняемая не участвовала в слушаниях. Она отказалась присутствовать на слушаниях после того, как суд продолжил ее содержание под стражей в октябре 2017 года.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны ее близкой подруги Чхве Сун Соль. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Соь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне.

Следствие утверждает, что президент по-дружески делилась секретными государственными документами – хотя соответствующей должности она не занимала. А во втором – пользуясь близостью к президенту – требовала деньги от крупных компаний. И таким образом – собрала 65 миллионов евро. За это ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

После политического скандала – народ неистовствовал: сжигали чучела президента и ее подруги. Рейтинг правящей партии – упал с пятидесяти до 17 процентов. Сама же лидер – ушла в отставку и извинилась. Но от суда ее это не спасло: экс-главу Южной Кореи быстро арестовали. Вот только виновной себя не признает.

Кроме лишения свободы, прокуратура также просит присудить Пак Кын Хе штраф – в 90 миллионов евро. Заплатит ли за содеянное экс-президент, и окажется ли в тюрьме ближайшие 30 лет – суд решит через месяц.

Также правоохранители Южной Кореи утверждают, что Чхве Сун Силь обязывала две крупные корпорации вносить пожертвования в связанные с ней фонды Mir и K-Sports.

Как сообщалось, ранее в связи с коррупционным скандалом тысячи жителей Южной Кореи вышли на протесты с требованием об отставке Пак Кын Хе.