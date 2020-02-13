Эксклюзив: украинку обещают эвакуировать, если оставит в Китае собачку – девушка приняла решение

"Сегодня" связались с Анастасией Зинченко, которая рассказала о выдвинутом ей требовании

Без работы, с визой, которая уже закончилась и перед сложным нравственным выбором оказалась в Китае украинка Анастасия Зинченко. Она – одна из полсотни наших соотечественников, которых до сих пор не эвакуировали из эпицентра распространение коронавируса, города Ухань. Вывезти людей оттуда – обещают со дня на день.

Но Анастасии Зинченко пока даже не дали согласия на эвакуацию. Ведь вернуться домой девушка хочет со своей собакой. В посольстве сказали: ее заберут, а собачку – нет. Что же перевесит? Инстинкт самосохранения или дружба? Об этом Анастасия Зинченко рассказала эксклюзивно "Сегодня".

Уже полтора года шпиц Мишель – лучший друг Анастасии Зинченко. Вместе с собачкой девушка приехала в Ухань в конце декабря 2019 года. Девушке предложили работу модели и контракт.

Но все планы перечеркнул вирус. И договор не заключили. Однако уехать украинка не могла: город закрыли на карантин. Возлагала надежды только на эвакуацию. Тем более, что двух соседок по квартире – россиянку и белоруску – вывезли. Поэтому, когда поступило предложение от украинского посольства, сразу подали заявку. И, как эксклюзивно заявила нам Анастасия Зинченко, забрать ее – согласились, только без собаки.

"По причине того, что у меня есть домашнее животное, моя собачка, эвакуировать меня они, мол, не могут. Потому что, по правилам, собаку они не могут взять с собой", – рассказала "Сегодня" Анастасия.

Сначала эвакуацию планировали на 1 февраля. Потом – на 10 февраля. И еще раз предложили – оставить собаку в приюте или кому-то отдать.

"На что я ответила: нет, я без собаки своей не буду эвакуирована. Либо с ней, либо я остаюсь здесь – ждать, пока закончится карантин", – говорит Анастасия Зинченко.

Но ожидать все сложнее: сегодня у Анастасии закончилась виза. И в самом Ухане ужесточили правила пребывания.

"Каждому из жильцов в домах можно выходить только три раза в неделю. Есть маленькие жетончики. Когда ты выходишь, в следующий раз будет на один меньше", – рассказывает Анастасия.

Между тем, количество погибших растет, их уже более 1300 человек. Инфицировано – более 60 тысяч.

Команда "Сегодня" – поинтересовалась у врачей – действительно ли собака представляет такую ​​опасность. Ведь коронавирус распространился, по одной из версий, от летучих мышей, по другой – от панголина.

"Я не думаю, что кто-то летучих мышей с собой перевозит. Но что касается собак, котов и остальных животных – у меня нет данных. Я не понимаю, почему какой-то запрет существует. Единственный запрет, который касается ввоза животных, это по бешенству", – говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета Ольга Голубовская.

В МИД говорят: в данном случае ситуация регулируется санитарными нормами страны пребывания, то есть – Китая. И пообещали помочь.

"Посольство Украины обратилось в местные органы, чтобы помочь в перевозке домашнего животного этой гражданки. Для многих людей домашние животные – это члены семей. Никто не захочет их оставлять в стране пребывания", – объясняет начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы, советник Департамента государственного протокола МИД Украины Максим Коваленко.

На каких условиях эвакуировать граждан, думает не только Украина. Обязательный 14-дневный карантин проходили американцы, которых эвакуировали из Уханя 30 января.

Среди 195 людей не обнаружили инфицированных и уже отпустили.

Японское правительство забирало из Уханя граждан двумя самолетами. Первая группа – уже разъехалась по домам. У второй – срок истечет через несколько часов.

Перестраховаться пытаются и в других случаях. Круизный лайнер "Вестердам" тринадцатый день плавает от страны к стране: четыре государства отказались принимать борт, на котором более двух тысяч человек. Боятся – кто-то может быть инфицирован. Ведь вышел из Гонконга, где есть больные. Сегодня – судно наконец остановилось в Камбодже. И туда сразу отправилась бригада медиков – взять у группы пассажиров образцы крови.

"На этом судне некоторым пассажирам – плохо, но мы не знаем, на что именно они больны. Около двух десятков человек – изолированно. Поэтому утром мы вертолетами отправили их анализы в Институт Пномпеня", – рассказывает министр транспорта Камбоджи Сан Чантхол.

Министр добавляет: только поступят негативные результаты – всех пассажиров доставят в столицу Камбоджи, Пномпень, откуда они полетят домой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в ВОЗ не берутся предсказывать, когда может закончиться эпидемия коронавируса.

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