Эксклюзив: в Японии из мусора создают острова

/ Фото: Сегодня

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Наши корреспонденты продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

В первом материале "Сегодня" рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, и выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, глядя на который, вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

Сегодня наш рассказ – о том, как в Японии делают острова из мусора. Именно так эта страна расширяет свою территорию.

Отходы в Японии сжигают, а из пепла насыпают искусственные острова и застраивают их жилыми высотками и бизнес-центрами. Материалы, которые не горят, в Японии перерабатывают. Причем совершенно все – в стране нет ни одной свалки.

Улицы Токио поражают чистотой и опрятностью. Здесь нет мусора на обочинах, и при этом почти нет и урн, куда его можно выбросить. Японцы всегда берут с собой пакет, туда складывают весь хлам, который накапливают в течение дня, и несут его домой.

"Сегодня" познакомились с жительницей города Иокогама Оксаной Пискуновой. Она – родом из Донецкой области, в Японии живет уже 20 лет. Здесь научилась, как правильно сортировать мусор. "Сегодня" она показала, что делает из пакетов для молока: прежде чем избавиться от тары, Оксана разрезает его и смывает с внутренней стороны остатки молока. Моет и упаковку из-под рыбы, перед тем как готовить ужин.

"Если не очень грязное, можно мыть без тряпок и моющих средств. Или вытереть, или оставить так, чтобы оно высохло", – рассказала женщина.

Пригодным к переработке в Японии считают мусор чистый, сухой и отсортированный. Только такой попадает в баки. Их в здешних квартирах по три. И даже дети знают, какой для чего.

"Обертки от конфет я бросаю в средний контейнер, он для мусора, сгорает. Туда же идут все пищевые отходы", – поделилась девятилетняя Сакура, дочь Оксаны Пискуновой.

Другие два бака – для пластика, объясняет мама Сакуры, и показывает, как правильно в Японии выбрасывать обычную бутылку.

"Надо снять вот эту обертку, потому что это не идет в переработку, это просто мы выбрасываем. И надо снять вот эту крышечку, потому что это другой тип пластика, не подходит для этого бака", – объяснила Оксана.

Разный тип мусора забирают в разные дни. Завтра – очередь пластика, и хозяйка заранее несет в коридор прозрачный пакет с хламом.

"Чтобы было видно, что это то, что можно выбрасывать именно в этот день. Если там будет что-то, кроме банок или бутылок, просто не заберут это", – отметила жительница Иокогамы.

На рассвете на японских улицах появляются мусоровозы. Прежде чем загрузить пакеты, рабочие их тщательно осматривают. Если увидят что-то грязное или мусор, который не забирается в этот день – пакет не возьмут, и оштрафуют владельца отходов, если тот ошибся во второй раз. Сумма штрафа, в перерасчете с иен – несколько тысяч гривен.

Далее мусор везут на пункты переработки. Тут пластик превращают в новые контейнеры или даже ткань. А бумагу, картон, тряпки, и остатки еды – сжигают.

"Сегодня" побывали на мусоросжигательном заводе, расположенном, как это ни удивительно, не на окраине, а в фешенебельном районе Токио, рядом с элитными многоэтажками. И никаких неприятных запахов здесь не чувствуется, хотя каждый день сюда приезжает почти полторы тысячи грузовиков, в каждой – по тонне мусора.

Все выгребается вручную на свалку. А отсюда мусор попадает в печь. Процесс полностью автоматизирован. За тем, как горит мусор, сотрудники наблюдают на экранах. А в лаборатории исследуют газы, выделяющиеся после сжигания.

"Мы постоянно следим за тем, сколько вредных выбросов в атмосферу идет с нашего завода в результате сгорания мусора. И, поверьте, – это минимум. У нас самые строгие стандарты в мире", – подчеркнул инженер мусоросжигательного завода Накагаки Тошифуми.

В Японии давно поняли: даже мусор может быть полезным. К примеру, пока хлам горит, вырабатывается электричество. А из пепла насыпают острова – так маленькая страна вполне легально увеличивает свою территорию.

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