Эксклюзив: В Японии "Сегодня" нашли дом самурая

Иностранцев в такие дома не пускают, на для нашего корреспондента сделали исключение

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Наши корреспонденты начинают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

Первый материал "Сегодня" – о домах, построенных без единого гвоздя. При этом им не страшны тайфуны и цунами.

Этим домам – сотни лет. Их возводили самураи, а теперь там живут их потомки. Обычно иностранцев в такие дома не пускают, но для специальных корреспондентов "Сегодня" японцы сделали исключение.

Среди японских усадеб в городе Фудзиномия эта – заметно отличается. Деревянная, необычной формы. Именно таким было жилье японцев сотни лет назад. И называли его – минка. Здесь до сих пор живут люди.

"Сегодня" идут знакомиться. Не с пустыми руками. Из Киева мы привезли куклы – казака и девушки в сине-желтом венке. А также мед – в Японии этот деликатес в дефиците.

Украинские подарки – для хозяина японского аутентичного дома. Съемочную группу "Сегодня" он встречает во дворе.

Незнакомцев японцы обычно не приглашают в дом. Но лесник Такегава-сан сделал исключение и любезно зовет нас в гостиную.

Пол глиняный – такой не продавят дрова. Их хранят в доме, потому что в Японии центрального отопления нет. Каждый греется, чем может.

"Топили дровами, но дым полностью не выветривался. Смотрите – от него почернели колонны. Это хорошо, потому что теперь дерево не съедят жуки. Но пользоваться обогревателем проще. Не надо колоть дрова", – рассказал хозяин минки Масако Такегава.

У японцев принято дома разуваться. Отказ гостя – оскорбление для хозяина.

Вслед за Такегава-сан разуваемся и мы. Но, по давней японской традиции, ботинки не достаточно просто снять, их следует еще и поставить передом к двери.

Заходим в главную комната минки. Пол устлан татами. Это – маты из прессованной рисовой соломы. Стульев вокруг стола нет, садимся на подушку. Так обычно делают японцы на чайной церемонии. Хозяин показывает нам семейную реликвию – меч XV века, оружие своих предков-самураев.

Страшно представить, сколько голов снесли этим мечом. Если бы не он, дом давно разрушили бы.

Дому – около 400 лет, и он самый старый в округе. Устоял перед цунами, тайфунами, землетрясениями: у японцев – свои секреты строительства.

"Этот дом построен без единого гвоздя, держится на стыках поленьев. То есть его можно разобрать, а потом снова собрать, в другом месте. И несколько веков назад дедушка таки его переносил. Подальше от землетрясения", – рассказывает хозяин минки Масако Такегава.

Таких домов в Японии – единицы. Минки большинство владельцев давно променяли на квартиры в небоскребах. Но Такегава-сан говорит: свое жилье никому не отдаст. И если снова ударит стихия, вспомнит пример предков – разберет дом и переедет с ним на новое уютное место.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из причин, почему РФ и Япония никак не могут подписать мирный договор является поддержка санкций Японии относительно России. Япония – единственная страна в Азии, которая ввела санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ подчеркнул, что мирный договор будет заключен лишь после "демаркации границы" и заверил в том, что предметом переговоров с Кремлем являются все четыре северных острова.

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