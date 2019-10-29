Эксклюзив: двое киевлян тайком пробрались на Байконур

Попасть на космодром можно официально, записавшись на экскурсию

Реклама

Двое киевлянин отправились на космодром Байконур, чтобы увидеть законсервированные корабли советских времен и запуск ракеты.

Они прошли сотни километров по пустыне и ежеминутно рисковали попасть за решетку, ведь за засекреченным объектом следят и с земли, и с неба. Кадры, которые удалось снять, "Сегодня" показали впервые на украинском телевидении.

В пустыне – жара, температура +47. Впереди – 100 км, а воды – глоток на несколько часов. Киевляне шли пешком, преимущественно ночью, чтобы не попасть в руки охранников космодрома Байконур.

"Это было постоянное напряжение. В какие-то моменты мы ложились в кусты, а там БТР проезжал", – вспоминил автор фильма о походе на Байконур Дмитрий Громов.

Если бы экстремалов схватили, они сидели бы в российской тюрьме. И они едва не попались – Дмитрий случайно задел датчик движения.

"Загорелись прожектора, зазвучали голоса из динамика – "на территории – посторонние". Мы услышали, как машина ударила по газам, мы через кусты уходили, через бархан", – говорит Дмитрий Громов.

Были проворнее, поэтому удалось обойти охрану, ведь на космодроме патрулируют каждый сантиметр. Запуск ракеты – это тот кадр, ради которого двое киевлян рисковали. И именно в шаге от цели пришлось изрядно понервничать.

"Это было на грани: села камера, и мы спутали время запуска ракеты. На восьми последних процентах мы сняли запуск ракеты", – говорит оператор и режиссер фильма Ангел Ангелов.

"Яркий свет, слепит глаза, ракета летит, ревет, взлетает. Это были одни из самых ярких впечатлений моей жизни", – говорит Дмитрий Громов.

Сотни таких стартов видел Александр Болтенко. 20 лет готовил на Байконуре экипажи и корабли к полетам. Вспоминает суровый климат Казахстана.

"Летом – как в шинели, зимой – как в трусах", – говорит испытатель космической техники Байконура, заведующий отделом государственного политехнического музея Александр Болтенко.

Кроме погоды и тщательной охраны Байконура, бывший испытатель космической техники держит в памяти и секретные задания, над которыми работал.

В советское время ученых заставляли уничтожать собственные изобретения, чтобы не попали к конкурентам. Так же хотели сделать и с "Бураном", модель которого есть в экспозиции музея, где работает сейчас Александр.

Перед полетом на орбиту корабль начинили взрывчаткой. И едва не взорвали, когда он исчез с радаров.

"Был сильный боковой ветер, и чтоб его не сдуло, он делает пируэт и садиться на взлетную полосу. Пилот мог до этого не додуматься. Эта машина додумалась", – говорит Александр Болтенко.

Музеем стал и режимный Байконур. И чтобы туда попасть, туристам не надо нарушать закон, как сделали ради фильма киевляне Дмитрий и Ангел. Экскурсия на космодром стоит около 40 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал"по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и цивильных космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама