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Экстренная эвакуация западных регионов Индии: надвигается мощный ураган

13 июня, 09:03

Планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тысяч человек

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri.

Из-за тропического циклона "Ваю", который может обрушиться на Индию в течение ближайших 24 часов, в штате Гуджарат на западе страны введен в действие план массовой эвакуации. Об этом заявило индийское министерство внутренних дел, передает "Синьхуа".

Планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.

Под ударом циклона  "Ваю" окажутся большинство районов штата Гуджарат и часть районов штата Махараштра.

В штате Гуджарат введен в действие план массовой эвакуации: около 300 тыс жителей в экстренном порядке будут переселены в 700 убежищ. По словам главного министра штата Виджая Рупани, работа по эвакуации началась сегодня утром.

В настоящий момент центр циклона находится над морем, примерно в 200 км к западу от крупнейшего города Индии Мумбаи. По прогнозам, циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.

Ранее мы уже писали о сильной непогоде, которая разбушевалась в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш. В этих регионах прошли пыльные бури и дожди с грозами, из-за чего погибли не мене 34 человек, еще 57 пострадали.


Кроме того, в начале июня в Индии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки были зафиксированы в западном индийском штате Гуджарат. Землетрясение вызвало сильную панику, люди ночевали на улицах.

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Тег Индия, ураган, непогода, циклон

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