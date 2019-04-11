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Эквадор потратил на содержание Ассанжа в посольстве в Лондоне более 6 млн долларов — глава МИД

Сегодня, 21:01

Основатель WikiLeaks взял на себя расходы по своему содержанию только с 1 декабря 2018 года

Фото: AFP

Расходы Эквадора, связанные с пребыванием основателя WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в посольстве республики в Лондоне, составили более 6 млн долларов. Об этом сообщил в четверг глава МИД южноамериканской республики Хосе Валенсия.

"Эквадор направил 5 817 000 долларов на обеспечение безопасности Ассанжа и почти 400 тысяч на медицинские расходы, еду и чистку одежды", — сказал министр во время выступления в парламенте республики, которое транслируется на сайте газеты "Комерсио".

Как отметил Валенсия, еще 300 тысяч долларов Эквадор потратил на юридическую помощь Ассанжу. По словам министра, основатель WikiLeaks взял на себя расходы по своему содержанию только с 1 декабря 2018 года.

Как сообщалось, британсие правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Тег Эквадор, расходы, ассанж

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Источник:

ТАСС

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