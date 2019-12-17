Елка из колбасы и игрушки с таблетками внутри: в Беларуси открылся необычный новогодний городок

Елки из труб, бутылок и даже колбасы появились в Беларуси.

"С колбасой тоже неплохо, вкусная елочка", – смеясь говорят местные жители.

Оригинальные новогодние деревья появились в белорусском городе Гродно. Каждое – от местного предприятия. Так, "колбасную" елку изготовил мясокомбинат. Дерево из шин собрали в автобусном парке. А работники поликлиники нарядили елку игрушками с таблетками внутри. Всего свои работы представили 40 предприятий.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как готовятся к Новому году в мире. Например, об экологической елке в Эстонии и президентских огни на главной елке США. А в Венгрии Санта-Клаус спустился в аквариум и установил елку для акул.

А еще мы рассказывали про первую за несколько лет елку в Афинах и травмоопасную елку Литвы. И о том, что традиции у этих венгерских велосипедистов ежегодно неизменны. Незадолго до Рождества – раздают продукты бездомным. В этом декабре накормили четыре тысячи человек.

Не забыли мы рассказать и о том, как у нас готовятся к Новому году 2020 и когда зажгут главную новогоднюю елку в Киеве. Главная красавица будет украшена 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд. Длина елки – 30 метров, ширина – 35 метров, а вес будет достигать более 100 тонн.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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