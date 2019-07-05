Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену-прицессу

Принцесса Хайя является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II

Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью.

Эмир Дубая, миллиардер Мохаммед ибн Рашид аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, подал в лондонский суд иск против одной из своих жен, принцессы Хайи аль Хуссейн.

Об этом сообщает CNN.

Дело будет рассмотрено в семейном отделе Высокого суда. Слушания назначены на 30 и 31 июля. Телеканал отмечает, что в суде подтвердили даты слушаний, но отказались назвать личности сторон процесса.

Аль-Мактума будет представлять в суде сотрудник лондонской юридической фирмы "Стюартс" Хелен Уорд, сообщает CNN.

Принцесса Хайя является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II. Она окончила Оксфорд и имеет степень в области политики, философии и экономики.

По информации ABC News, суд будет рассматривать вопрос об опекунстве над двумя детьми Аль Мактума и аль Хуссейн.

CNN напоминает, что в прошлом году дочь эмира принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали и вернули в ОАЭ. Она утверждала, что подвергалась пыткам и содержалась под стражей в течение трех лет – иногда в одиночном заключении – после прошлой неудачной попытки сбежать из страны в 2002 году.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники усомнились в том, удалось ли ей вывезти детей. Они полагают, что принцесса попросит политического убежища.

По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет.

Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭ) принцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей.

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