Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену-прицессу

5 июля, 02:52

Принцесса Хайя является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II

Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью
Счастливая семья. Премьер-министр ОАЭ со средней женой принцессой Хайей и дочерью.

Эмир Дубая, миллиардер Мохаммед ибн Рашид аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, подал в лондонский суд иск против одной из своих жен, принцессы Хайи аль Хуссейн.

Об этом сообщает CNN.

Дело будет рассмотрено в семейном отделе Высокого суда. Слушания назначены на 30 и 31 июля. Телеканал отмечает, что в суде подтвердили даты слушаний, но отказались назвать личности сторон процесса.

Аль-Мактума будет представлять в суде сотрудник лондонской юридической фирмы "Стюартс" Хелен Уорд, сообщает CNN.

Принцесса Хайя является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II. Она окончила Оксфорд и имеет степень в области политики, философии и экономики.

По информации ABC News, суд будет рассматривать вопрос об опекунстве над двумя детьми Аль Мактума и аль Хуссейн.

CNN напоминает, что в прошлом году дочь эмира принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали и вернули в ОАЭ. Она утверждала, что подвергалась пыткам и содержалась под стражей в течение трех лет – иногда в одиночном заключении – после прошлой неудачной попытки сбежать из страны в 2002 году.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники усомнились в том, удалось ли ей вывезти детей. Они полагают, что принцесса попросит политического убежища.

По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет.

Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭпринцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ОАЭ, побег, жена, Дубай

Вы сейчас просматриваете новость " Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену-прицессу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена эмира Дубая сбежала в Лондон с 40 млн долларов

30 июня, 03:26

Она покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод

"Хитрый и самоуверенный": экс-жена Брэдли Купера высказалась о знаменитом актере

22 июня, 14:25

Дженнифер Эспозито негативно отозвалась о бывшем муже в своих мемуарах

В Винницкой области семейный конфликт закончился трагедией

19 июня, 10:46

Тела супругов нашли в их доме

Замглавы СБУ Баканов объяснил причины российского гражданства супруги

12 июня, 23:26

С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Компания Порошенко запустила новую фабрику

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Алексей Бахарев: «На убитом поле Донбасс Арены живут лисы»

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

10 вещей о которых врут все мужчины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь