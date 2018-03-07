Эпичное видео: затонувший авианосец США нашли спустя 76 лет

Найденный корабль принимал участие в Сражении в Коралловом море, проходившем с 4 по 8 мая 1942 года

Обломки USS Lexington, авианосца США, затонувшего в ходе Сражения в Коралловом море, были обнаружены спустя 76 лет у побережья Австралии.

Исследовательское судно Petrel сооснователя компании Microsoft Пола Аллена обнаружило "Лексингтон" в 926 километрах от побережья Австралии, на глубине 3 000 метров, сообщает Business Insider. Найденный корабль принимал участие в Сражении в Коралловом море, проходившем с 4 по 8 мая 1942 года, вместе с авианосцем "Йорктаун". Американские авианосцы бились против трех японских — сражение стало первым столкновением авианесущих соединений.

"Лексингтон" получил множество попаданий торпедами и бомбами и был потоплен 8 мая. Более 200 человек из экипажа корабля погибли; остальные были спасены другими судами союзников. На борту авианосца в момент потопления находилось 35 летательных аппаратов; исследовательская команда, как сообщается, смогла обнаружить 11 самолетов, включая Douglas TBD Devastator, Douglas SBD-3 Dauntless, Grumman F4F-3 Wildcat.

Отмечается, что "Лексингтон" — один из важнейших американских кораблей, потерянных в ходе Второй мировой войны, поэтому его поиск имел большое значение.

Ранее экспедиция Аллена обнаружила американский крейсер "Индианаполис", который затонул в Филиппинском море в 1945 году, в результате попадания торпеды с японской подлодки. На его борту погибли 883 человека, спаслись 316 моряков.

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