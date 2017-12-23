Эпидемия холеры и неудачная посадка самолета в России: ТОП-5 происшествий недели

Сегодня, 13:05

Покушение на королевский дворец в Саудовской Аравии, авария в Мексике и взрыв посылки в Неаполе

Фото: AFP
Фото: AFP

Cайт "Сегодня" собрал для вас ТОП-5 самых громких происшествий недели в мире.

В России самолет совершил экстренную посадку

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Нарьян-Маре, Россия, всего на борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. 

Крушение самолета Ан-2 в Нарьян-Маре произошло сразу после взлета. Машина едва оторвалась от полосы, после чего неожиданно клюнула носом и ушла в землю. На борту упавшего Ан-2 находились чиновники из администрации Ненецкого автономного округа. Среди пострадавших – глава департамента природных ресурсов и экологии НАО.

Саудовскую королевскую семью попытались убить ракетой

Шиитские повстанцы-хуситы запустили с территории Йемена ракету "Вулкан-2" по зданию королевского дворца, расположенного в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

По данным агентства, которое ссылается на заявление хуситов, целью атаки были высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи, собравшиеся на совещание во дворце. Ракета была перехвачена системами ПВО Саудовской Аравии, данных о жертвах и разрушениях нет.

В Мексике перевернулся пассажирский автобус

В Мексике перевернулся автобус c туристами, погибли по меньшей мере 12 человек. По словам представителей гражданской обороны, среди раненых есть граждане США и Швеции. На данный момент выясняются причины происшествия.

Эпидемия холеры в Йемене

Специалисты Международного Красного креста в Арабской республике Йемен зафиксировали более миллиона случаев, в которых предполагается заражение людей вирусом холеры. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала апреля от холеры в Йемене погибли более 2,2 тыс. человек. Треть из жертв – дети.

В Неаполе взорвалась бомба из почтовой посылки

В итальянском Неаполе возле одного из частных домов взорвалась самодельная бомба; в результате инцидента погиб 32-летний мужчина, а 43-летняя женщина получила ранения. Как стало известно, погибший умер в больнице – его травмы были несовместимы с жизнью. По словам очевидцев, взрыв прогремел рядом с мужчиной, а его эпицентром стала почтовая посылка
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