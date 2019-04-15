Эпидемия холеры в Йемене: количество заболевших растет

Около четверти всех заболевших – дети до пяти лет, сообщают в ООН

Фото: AFP

Число предполагаемых случаев заболевания холерой в Йемене с момента последней вспышки эпидемии достигло 200 тысяч. Об этом заявил в понедельник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности по Йемену.

"На данный момент за 2019 год нам сообщили о 200 тысячах случаев подозрений на холеру, – сказал Лоукок. - Это практически в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Около четверти всех заболевших – дети до пяти лет".

Напомним, в ООН отмечали, что ситуация в Йемене является одним из наиболее серьезных гуманитарных кризов в мире. Эпидемия холеры распространяется на фоне вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике участились случаи заболевания холерой.

По данным СМИ, распространение болезни стало одним из последствий тропического циклона "Идай".

Больше всего случаев зафиксировано в Бейре, втором по величине городе в стране. Стихия разрушила его почти полностью.

Всемирная организация здравоохранения уже передала в страну 900 тыс. вакцин.

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