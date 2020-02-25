Эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик — ВОЗ

Коронавирус до сих пор не мутировал

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По его словам, сегодня совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.

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Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК. А уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.

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Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Раян.

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