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Эпидемия коронавируса в Китае замедляется: что это значит

28 февраля, 18:36

Екатерина Степаненко

В Китае выздоровели уже более 36 тысяч человек

Эпидемия коронавируса в Китае замедлилась. Такое заявление сделал Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус. За последние сутки в Поднебесной инфицированные 327 человек. Умерло 44 человека – это в разы меньше, чем еще две недели назад. А выздоровели уже более 36,5 тысяч больных.

Впрочем ,коронавирус распространяется в других странах. В Европе больше всего больных в Италии -- там сейчас 650 зараженных. Умерли 17 человек. Накануне первые случаи заболевания зафиксировали в Беларуси, Литве и Нидерландах. Распространение смертельной болезни можно сдержать, если реагировать быстро и агрессивно, заявил глава ВОЗ:

"Положительное то, что изоляция очагов вспышек приводит к уменьшению количества случаев, и в конце концов болезнь удастся остановить. А вот рост количества случаев в остальном мире, за пределами Китая, где мы видим все больше больных, это плохие новости. Особенно это касается Ирана, Италии и Южной Кореи".

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Фото: helis.com

А немного ранее украинка показала, что происходит в магазинах Китая, При входе в торговый зал дежурит охранник – он проверяет температуру покупателей с помощью специального сканера. Также девушка отметила, что в супермаркете, "как всегда", много людей, а на прилавках – достаточно продуктов, в том числе овощей и фруктов.

Подробнее о масштабах распространения инфекции в Японии и других странах, Украине в частности, читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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