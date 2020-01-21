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Эпидемия нового вируса в Китае: умерли еще два человека

21 января, 13:27

Количество жертв загадочной эпидемии достигло шести человек

/ Фото: Reuters

В Китае возросло количество жертв эпидемии вирусной пневмонии, которая началась из города Ухань.

Ссылаясь на источники в руководстве КНР, 21 января в Deutsche Welle сообщили еще о двух инфицированных, которые скончались от нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Таким образом, на сегодняшний день по официальным данным число погибших от болезни составило не менее шести человек. Ранее сообщалось о четырех жертвах пневмонии.

Также подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. В связи с этим число инфцированных в Китае достигло 291 человека. Еще более 900 находятся под медицинским наблюдением.

Кроме того, удалось установить, что вирус может передаваться от человека к человеку – было зарегистрировано не менее 14 случаев заражения среди медицинского персонала.

Из-за вспышки пневмонии генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус созвал 21 января экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации.

Украинский врач инфекционист Инна Андрусович рассказала сайту "Сегодня" о том, как протекает болезнь, и готова ли Украина к новому коронавирусу из Китая.

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