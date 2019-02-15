Эпидемия в одной из беднейших стран мира: умерли сотни детей

Количество заболевших корью на Мадагаскаре исчисляется десятками тысяч

Фото: Pixabay

Эпидемия в одной из беднейших стран мира: умерли сотни детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d8/a99/5c66d8a9963e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d8/a99/5c66d8a9963e1.jpg 2019-02-15T17:22:00+02:00 Другие страны Количество заболевших корью на Мадагаскаре исчисляется десятками тысяч

В одном из самых нищих африканских государств, на Мадагаскаре, разразилась эпидемия кори, из-за которой за последние четыре месяца скончались уже почти тысяча детей.

Общее количество заболевших поражает – почти 66 тысяч человек.

Кроме того, критическая ситуация усугубляется массовым недоеданием.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения проводит в стране экстренную вакцинацию, но из 26 млн жителей пока что привились менее 10%.

Напомним, что комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью – только в январе этого года в стране зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.

Мы также писали об распространении гриппа в Центральной и Восточной Европе, где сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч. Кроме того, в Латвии уже объявили эпидемию.

Кроме того, эпидемию гриппа объявили также в соседней с Украиной Болгарии, а в Румынии из-за осложнений болезни скончался уже 31 человек. Никто из жертв не был вакцинирован.

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