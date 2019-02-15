Эпидемия в одной из беднейших стран мира: умерли сотни детей
Количество заболевших корью на Мадагаскаре исчисляется десятками тысяч
В одном из самых нищих африканских государств, на Мадагаскаре, разразилась эпидемия кори, из-за которой за последние четыре месяца скончались уже почти тысяча детей.
Общее количество заболевших поражает – почти 66 тысяч человек.
Кроме того, критическая ситуация усугубляется массовым недоеданием.
Сейчас Всемирная организация здравоохранения проводит в стране экстренную вакцинацию, но из 26 млн жителей пока что привились менее 10%.
Напомним, что комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью – только в январе этого года в стране зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.
Мы также писали об распространении гриппа в Центральной и Восточной Европе, где сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч. Кроме того, в Латвии уже объявили эпидемию.
Кроме того, эпидемию гриппа объявили также в соседней с Украиной Болгарии, а в Румынии из-за осложнений болезни скончался уже 31 человек. Никто из жертв не был вакцинирован.
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