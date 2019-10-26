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Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

26 октября, 22:16

Он напомнил о заключенных ранее с Россией договоренностях

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности. Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

Он напомнил о заключенных ранее с Россией договоренностях по созданию безопасной территории глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров.

"Затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение (отведенных им – Ред.)150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", — заявил глава государства.

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Эрдоган также выступил с угрозой открыть границы для сирийских беженцев в том случае, если Европа "не сдержит свои обещания". Кроме того, он напомнил, что США обещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако в действительности этого так и не произошло.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Напомним, что 9 октября вооруженные силы Турции начали в Сирии военную операцию "Источник мира". Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Главной целью Анкары является создание в приграничных сирийских районах зоны безопасности, куда планируется переселение миллионов сирийских беженцев, которые бежали в Турцию от гражданской войны на родине.

В ответ на начало военной кампании США ввели санкции против режима Эрдогана, но позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии. На этом фоне президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции.

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Сирия Турция военная операция Реджеп Эрдоган

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