Эрдоган анонсировал военную операцию Турции в Сирии: подробности

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал "А хабер".

"Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра (приступим)", – сказал турецкий лидер.

Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике. "Мы завершили подготовку и провели необходимый инструктаж", - добавил Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что Анкара намерена разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне" в Сирии, которую планируют очистить от боевиков курдского отряда самообороны (YPG).

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"Мы не достигли ни одного из желаемых результатов на востоке Евфрата. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые мы создадим. Мы рассчитали затраты и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем предпринимать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора", – заявил Эрдоган.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

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