Эрдоган хочет перейти на расчеты с Украиной в турецких лирах

Сегодня, 13:06

В Украине такую инициативу пока не комментируют

Фото AFP
Фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах со своими крупнейшими торговыми партнерами, в первую очередь – с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, если страны Европы тоже захотят сбросить "оковы" доллара, то Анкара готова перейти с ними на аналогичные расчеты.

Доллары, евро и золото, считает турецкий президент, – это "пушечные ядра и ракеты экономической войны против нашей страны".

В Украине такую инициативу пока не комментируют.

Напомним, турецкая лира в пятницу обесценилась на 18% – больше 2001 года на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкие сталь и алюминий. К этому турецкая лира обесценилась на треть в этом году на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой.

В результате Эрдоган призвал граждан Турции сдавать доллары и евро. "Если под вашим подушкой есть доллары, доставайте их. Если есть евро, доставайте их. Немедленно несите их в банки и конвертируйте в турецкую лиру, и таким образом мы будем бороться в этой войне за независимость и будущее. Потому что это язык, который они понимают" , – заявил он.
США, Турция, валюта, эрдоган, доллары, лира

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