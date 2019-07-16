Эрдоган хочет развернуть российские С-400 к апрелю 2020 года

Также Эрдоган заявил о нацеленности Анкары на совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны

Фото: AFP

Турция намерена завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развернуты", – приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее сообщалось Эрдоган заявил о нацеленности Анкары на совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.

"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель – совместное производство систем ПВО с Россией", – говорилось в сообщении, но не уточялось, о каких именно системах идет речь.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.

Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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