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Эрдоган хочет сделать главный музей Стамбула мечетью

Сегодня, 14:14

Преобразование Собора Святой Софии, некогда православного храма, в мечеть позволить отменить плату за вход для туристов

Фото: Pixabay
Эрдоган хочет сделать главный музей Стамбула мечетью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8c5/fa7/5c98c5fa73367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8c5/fa7/5c98c5fa73367.jpg Другие страны Преобразование Собора Святой Софии, некогда православного храма, в мечеть позволить отменить плату за вход для туристов

Известный на весь мир Собор Святой Софии в Стамбуле, который нынче функционирует в качестве музея, может стать мечетью. Во всяком случае, этот вариант развития событий не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после муниципальных выборов", – заявил он в интервью местному каналу TGRT.

По его словам, только таким образом можно будет сделать бесплатный вход в музей, который нынче стоит 60 турецких лир (более 280 гривен), и привел в пример расположенную неподалеку Голубую мечеть, заверив, что посещать ее могут туристы всех вероисповеданий.

Стоит отметить, что построенный еще в VI веке в Константинополе Собор Святой Софии нынче считается памятником византийского зодчества и одной из главных достопримечательностей Стамбула.

После того, как в 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами, собор стал мечетью, а с приходом к власти Кемаля Ататюрка в 1935 году – преобразован в музей.

В прошлом году Конституционный суд Турции отклонил ходатайство активистов, которые требовали объявить Софийский собор мечетью.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что в Стамбуле договорились об установке аудиогида на украинском языке в храме Святой Софии.

Кроме того, ранее благодаря силам украинских дипломатов была убрана надпись на могиле Роксоланы в усыпальнице в мечети Сулеймание о ее якобы русском происхождении.

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Тег Турция, музей, мусульмане, ислам, Стамбул, собор, мечеть, Эрдоган

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Интерфакс

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