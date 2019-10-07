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Эрдоган и Трамп обсудили создание в Сирии зоны безопасности

7 октября, 02:17

Эрдоган подтвердил, что в ноябре посетит США

/ Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив создание в Сирии зоны безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Президенты обсудили планируемую зону безопасности на востоке от Евфрата.

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Также Эрдоган подтвердил, что в ноябре посетит США.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии.

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Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн , где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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