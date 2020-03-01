Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее сообщил, что его страна открыла границу с Европой для сирийских беженцев, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого лидера.

Как сообщается, президент Эрдоган подчеркнул, что режим Башара Асада тяжело поплатится за гибель турецких военнослужащих в Идлибе.

По словам турецкого лидера, заявления о солидарности в рядах НАТО не должны оставаться на словах, а подтверждаться реальными и конкретными действиями.

"До тех пор, пока режим Асада продолжает атаки по населенным пунктам Идлиба, гуманитарный кризис в Сирии будет усугубляться. Давление беженцев у границы Турции сопряжено с ростом потока мигрантов и беженцев в страны Европы", – предупредил глава турецкого государства.

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Эрдоган призвал мировое сообщество, в особенности страны Европейского союза, выполнять обязательства в вопросе миграционной сфере.

Эрдоган напомнил также о том, что на турецкой территории на сегодняшний день находятся четыре миллиона беженцев и еще полтора миллиона скопились в приграничных районах Сирии. Это проблема всего региона и страны Европы должны выработать конкретные шаги по разрешению ситуации, подчеркнул турецкий лидер.

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Тем временем турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 76 тысяч мигрантов уже пересекли границу Турции с Европейским союзом.

О том, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше, СМИ сообщили 28 февраля вскоре после сообщений о том, что турецкие военные погибли в результате удара авиации Асада в провинции Идлиб.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев.

Напомним, в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли, по меньшей мере, 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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