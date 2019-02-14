Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии

Сегодня, 14:50

Необходимо окончательно решить вопрос о зоне безопасности на севере Сирии и вывести курдов

Фото: AFP
Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg Другие страны Необходимо окончательно решить вопрос о зоне безопасности на севере Сирии и вывести курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в Сочи, что условием для достижения территориальной целостности Сирии является вывод курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Добиться территориальной целостности Сирии без вывода СНС из Манбиджа и с территорий к востоку от Евфрата будет невозможно", – приводит слова президента телеканал.

Эрдоган указал на важность окончательного решения вопроса о зоне безопасности на севере Сирии.

"Мы продолжаем переговоры с США на этот счет; поддерживаем создание такой зоны безопасности, которая нивелирует наши опасения, связанные с нацбезопасностью. И мы видим, что эту идею поддерживает и Россия", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "хочет действовать согласованно с РФ" в вопросах создания зоны безопасности.

Турецкий президент также назвал вывод войск США из Сирии "одним из главных испытаний".

14 января президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. При этом хозяин Белого дома обратил внимание на то, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать "буферную зону глубиной в 20 миль (около 32 км – Ред.)".

В течение последней недели в Вашингтоне прошел ряд контактов представителей США и Турции. Стороны обсуждали в том числе создание зоны безопасности от Джараблуса до погранперехода Фиш-Хабура на стыке границ Сирии, Турции Ирака.

В середине декабря президент Турции сообщил о намерениях Анкары начать "в ближайшие дни" операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии, а конкретно против "Сил народной самообороны". В настоящий момент подготовка к операции продолжается.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сирия, Турция, Эрдоган, курды

Вы сейчас просматриваете новость " Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни людей ворвались на военную базу Турции в Ираке: военные открыли огонь на поражение

27 января, 08:45

Протестующие подожгли военную технику турецкой армии, военные убили минимум троих людей

Атака на американский конвой в Сирии: появились подробности

21 января, 16:49

Сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы

Колонна американских и курдских сил в Сирии обстреляна боевиками, есть погибшие

21 января, 13:40

По данным СМИ, в результате атаки на колонну погибли пять человек

В МИД Турции дерзко ответили на угрозы Трампа "разорить" страну

14 января, 16:07

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что Анкару не запугают никакие санкции

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Вышедший из СИЗО под залог полицейский поведал свою версию драки

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Стюардесса умерла во время полета над океаном

Визит Порошенко: так Израиль еще никого не встречал

Андрей Говоров: «На референдуме в Крыму никак не могло быть 96%»

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Украинцев могут лишить пенсий - СМИ

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

8 признаков, которые выдают неверного мужчину