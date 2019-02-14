Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии

Необходимо окончательно решить вопрос о зоне безопасности на севере Сирии и вывести курдов

Фото: AFP

Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg 2019-02-14T14:50:00+02:00 Другие страны Необходимо окончательно решить вопрос о зоне безопасности на севере Сирии и вывести курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в Сочи, что условием для достижения территориальной целостности Сирии является вывод курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Добиться территориальной целостности Сирии без вывода СНС из Манбиджа и с территорий к востоку от Евфрата будет невозможно", – приводит слова президента телеканал.

Эрдоган указал на важность окончательного решения вопроса о зоне безопасности на севере Сирии.

"Мы продолжаем переговоры с США на этот счет; поддерживаем создание такой зоны безопасности, которая нивелирует наши опасения, связанные с нацбезопасностью. И мы видим, что эту идею поддерживает и Россия", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "хочет действовать согласованно с РФ" в вопросах создания зоны безопасности.

Турецкий президент также назвал вывод войск США из Сирии "одним из главных испытаний".

14 января президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. При этом хозяин Белого дома обратил внимание на то, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать "буферную зону глубиной в 20 миль (около 32 км – Ред.)".

В течение последней недели в Вашингтоне прошел ряд контактов представителей США и Турции. Стороны обсуждали в том числе создание зоны безопасности от Джараблуса до погранперехода Фиш-Хабура на стыке границ Сирии, Турции Ирака.

В середине декабря президент Турции сообщил о намерениях Анкары начать "в ближайшие дни" операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии, а конкретно против "Сил народной самообороны". В настоящий момент подготовка к операции продолжается.

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