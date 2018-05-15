Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Anadolu.

"Израиль – террористическое государство... То, что делает Израиль, – это геноцид", – сказал Эрдоган.

Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией.

Президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

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Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.