Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции

Эрдоган вновь заявил, что контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции

Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны. Турецкий лидер впервые прокомментировал поставки ЗРС, которые начались 12 июля.

"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", — приводит слова турецкого лидера новостной портал "Хаберлер". Эрдоган вновь заявил, что "контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции".

Президент затронул и тему поставок в республику американских истребителей пятого поколения F-35, которые, по разным заявлениям Вашингтона, могут сорваться из-за сделки по С-400. "С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили 1,4 млрд долларов за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолета может возрасти на 7-8 миллионов. Это совсем не простое решение. В таком случае им придется вернуть сумму, которую мы заплатили", — добавил Эрдоган.

Напомним, Россия начала поставки компонентов С-400 в Турцию 12 июля, отправив тягачи и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса.

Как мы уже писали, эта тема стала камнем раздора между Вашингтоном и Анкарой, которые ранее заключили сделку о покупке самых современных американских истребителей пятого поколения F-35. В итоге США поставили Турцию перед выбором: покупать или ЗРК у России, или самолеты у Америки.

Первое в истории крушение F-35 произошло в прошлом году в штате Южная Каролина. Пилот при этом успел благополучно катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение для обследования.

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