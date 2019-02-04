Эрдоган обвинил США в "молчании" по убийству Хашуджи
Президент Турции считает, что необходимо прояснить все детали жестокого убийства
Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал Соединенные Штаты за "молчании" в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашуджи, сообщает AFP.
"Я не могу понять молчание Америки ... Мы хотим, чтобы все прояснилось, потому что это зверство, убийство", – сказал Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, заявила о необходимости начала международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи.
Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал. Однако после признал убийство журналиста.
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