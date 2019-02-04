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Эрдоган обвинил США в "молчании" по убийству Хашуджи

Сегодня, 08:36

Президент Турции считает, что необходимо прояснить все детали жестокого убийства

Фото: AFP
Эрдоган обвинил США в "молчании" по убийству Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg Другие страны Президент Турции считает, что необходимо прояснить все детали жестокого убийства

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал Соединенные Штаты за "молчании" в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашуджи, сообщает AFP.

"Я не могу понять молчание Америки ... Мы хотим, чтобы все прояснилось, потому что это зверство, убийство", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, заявила о необходимости начала международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал. Однако после признал убийство журналиста.

 

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Тег Турция, Эрдоган, Хашуджи

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