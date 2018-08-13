Эрдоган обвинил США в намерении нанести Анкаре удар "в спину"

Сегодня, 15:08

Президент Турции назвал действия Штатов недопустимыми

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях США нанести Анкаре удар "в спину".

"С одной стороны, вы, США, вместе с нами входите в НАТО, с другой – вы пытаетесь нанести вашему стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо?" – заявил Эрдоган, выступая в турецкой столице Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция "видит, что США не понимают язык правосудия", однако и Анкара "знает, как вести диалог на подобном языке".

"Мы должны попрощаться с тем, кто жертвует стратегическим партнерством ради связей с террористической организацией. США пытаются пожертвовать 81-миллионной Турцией ради пастора, который связан с террористической организацией. Не обижайтесь, но мы, будучи правовым государством, будем делать то, что положено", – сказал он. 

Как известно, отношения стран ухудшились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50%. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры.

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.

Впрочем, президент Эрдоган призывает соотечественников не паниковатьпоскольку "с ними Аллах".
США, Турция, НАТО, пошлины, эрдоган
Источник:

ТАСС

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