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Эрдоган отказался жать руку генсеку НАТО: видео

10 марта, 20:06

Станислав Кожемякин

Президент Турции при встрече с Йенсом Столтенбергом заменил рукопожатие на весьма непривычный жест

Вслед за своим французским коллегой Эммануэлем Макроном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отказался от рукопожатий в качестве профилактической меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, во время своего визита в Брюссель 9 марта турецкий лидер отказался жать руку тем, кто провожал его в Стамбуле и тем, кто встречал в бельгийской столице. Вместо рукопожатия Эрдоган поприветствовал их, приложив руку к груди.

Кроме того, в штаб-квартире НАТО президент не стал жать руку генеральному секретарю военного альянса Йенсу Столтенбергу. При встрече Эрдоган приложил руку к груди, сказав: "корона", после чего генсек с улыбкой последовал его примеру.

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Забавный инцидент попал на видео:

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Члены турецкой делегации тоже не жали руки собеседникам. Вероятно, их усилия имеют эффект, так как в Турции все еще не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

Помимо этого, переговоры прошли на серьезном, деловом уровне – стороны обсудили иммиграционный кризис из-за эскалации конфликта в Сирии.

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер тоже отказался от рукопожатий – на одном из правительственных совещаний канцлер Ангела Меркель протянула руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция НАТО коронавирус рукопожатие Реджеп Эрдоган Йенс Столтенберг

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