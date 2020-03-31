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Эрдоган пожертвовал зарплату на борьбу с коронавирусом

31 марта, 15:26

Станислав Кожемякин

Зарплата президента Турции и некоторых министров пойдет на помощь туркам, пострадавшим от COVID-19

Турецкие власти начали общенациональный сбор средств для помощи тем гражданам, которых эпидемия коронавируса затронула наиболее.

Как сообщает Daily Sabah, о начале кампании "Мы самодостаточны, Турция" президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил накануне.

Он сообщил, что лично пожертвует свою зарплату за семь месяцев. Кроме него, к кампании присоединились уже и несколько министров.

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"Наша цель заключается в том, чтобы помочь тем, кто испытывает финансовые трудности, особенно работникам с ежедневной зарплатой, в связи с мерами, принятыми против вспышки болезни", – сказал президент Турции.

Эрдоган призвал всех депутатов, мэров и чиновников внести свой вклад в эту кампанию, а также призвал тех турок, которые решили сделать пожертвования во время Рамадана, не ждать священного для мусульман месяца и присоединиться к кампании раньше.

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По состоянию на 31 марта в Турции насчитывается около 11 тыс. инфицированных COVID-19, а 168 из них скончались.

Напомним, что коронавирус ударил по экономикам многих стран мира, в том числе и Украины, где из-за эпидемиологических мер и с целью поддержки бизнеса и населения решили урезать зарплаты топ-чиновников.

Кроме того, партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования своей деятельности и также перенаправит эти средства на борьбу с коронавирусом. Позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал другие политические партии последовать этому примеру.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция коронавирус Реджеп Эрдоган

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