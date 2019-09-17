Эрдоган предложил построить поселения для сирийских беженцев

Турция не позволит, чтобы вдоль границы с Сирией сформировался террористический коридор

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя ответственность в связи со строительством жилых зон для расселения сирийских беженцев на границе с Сирией.

Об этом он сказал во время трехстороннего саммита по Сирии, передает Анадолу.

"Турция не может равнодушно взирать, как у наших границ будет разворачиваться новая трагедия, которая затронет 4 млн человек", — сказал он.

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По словам Эрдогана, Турция не позволит, чтобы вдоль границы с Сирией сформировался "террористический коридор".

В конце апреля 2019 года сирийские войска, поддерживаемые Россией, начали наступление на последний контролируемый оппозицией регион, который включает ключевое шоссе, связывающее столицу Дамаск с Алеппо.

На территории, которая, несмотря на перемирие, подвергается обстрелам со стороны российской авиации, проживает около трех миллионов человек. Согласно данным ООН, по меньшей мере 500 тысяч человек собрались возле границы с Турцией, многие бежали из районов, захваченных проправительственными силами.

Риторика турецкого правительство о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года. Анкара желает создать там зону безопасности для возвращения сирийских беженцев и создания защитного пояса для своей границы. В настоящий момент республика ведет переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

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