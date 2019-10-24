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Эрдоган призвал США передать Турции командира сирийских курдов

24 октября, 23:59

Эрдоган посетит Вашингтон с официальным визитом 13 ноября

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны выдать Анкаре командующего курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" Мазлума Кобани Абди.

"Кобани разыскивается с "красным уведомлением" Интерпола. США должны передать его Турции", – приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Он подверг критике лидеров и политиков из Германии, Франции и США, которые встречались с представителями СДС. Президент Турции указал, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом на хорошем уровне, а их беседы "искренние".

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Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара будет осуществлять "наблюдательские и контрольные функции в районе Манбиджа".

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Эрдоган посетит Вашингтон с официальным визитом 13 ноября.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. На этом фоне президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с военными действиями в соседнем государстве.

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Сирия США война курды Реджеп Эрдоган

Источник: ТАСС

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