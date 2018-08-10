Эрдоган призвал турок не беспокоиться из-за падения лиры к доллару

Сегодня, 23:38

Турецкая лира начала падать на фоне ухудшения турецко-американских отношений

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару.

"Проводятся разные акции. Не обращайте внимания. Не забывайте, если у них есть их доллары, у нас есть наши люди, наш Бог. Мы прилагаем все усилия. Посмотрите, какими мы были 16 лет назад, и посмотрите на нас сейчас", - сказал Эрдоган.

Во время торгов 9 августа курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Так, в апреле он стоил чуть более четырех лир. 10 августа на турецкой бирже за доллар уже давали шесть турецких лир. В целом с начала года турецкая валюта упала на 29%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Согласно сообщению, под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года. 

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

Пастора обвиняют в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

В Турции ему грозит до 35 лет тюремного заключения.

Анкара добивается от Вашингтона экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в том, что он является идейным вдохновителем военного переворота в Турции.
доллар, США, Турция, курс, санкции, эрдоган, лира
Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Эрдоган заявил о готовности возобновить смертную казнь в Турции

2 Августа, 02:42

В своей речи он подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления

Другие страны

фото AFP

Эрдоган призвал членов БРИКС принять Турцию в свою группу

30 Июля, 03:19

Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран Большой двадцатки
Загрузка...

Другие страны

Фото AFP

Эрдоган заявил о проведении в сентябре саммита с РФ, Францией и Германией по Сирии

29 Июля, 10:45

Саммит планируется провести 7 сентября в Стамбуле

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Смена формы правления и долги частного бизнеса бьют по рейтингу Турции - Fitch

16 Июля, 13:19

Международное рейтинговое агентство понизило суверенные рейтинги Турции с учетом как экономических, так и политических процессов в стране

Другие страны

фото AFP

Эрдоган объявил новый состав кабинета министров

9 Июля, 23:58

Первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай

Другие страны

Фото: AFP

В Турции прошла церемония инаугурации президента Эрдогана

9 Июля, 17:51

Турция официально изменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
Загрузка...