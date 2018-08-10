Эрдоган призвал турок не беспокоиться из-за падения лиры к доллару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару.

"Проводятся разные акции. Не обращайте внимания. Не забывайте, если у них есть их доллары, у нас есть наши люди, наш Бог. Мы прилагаем все усилия. Посмотрите, какими мы были 16 лет назад, и посмотрите на нас сейчас", - сказал Эрдоган.

Во время торгов 9 августа курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Так, в апреле он стоил чуть более четырех лир. 10 августа на турецкой бирже за доллар уже давали шесть турецких лир. В целом с начала года турецкая валюта упала на 29%.

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Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Согласно сообщению, под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

Пастора обвиняют в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

В Турции ему грозит до 35 лет тюремного заключения.

Анкара добивается от Вашингтона экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в том, что он является идейным вдохновителем военного переворота в Турции.