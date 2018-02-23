Эрдоган раскрыл часть планов по войне в Сирии

Сегодня, 12:06

Президент Турции отметил, что в дальнейшем темпы операции ускорятся

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Президент Турции Реджеп Эрддоган отметил часть планов страны в Сирии. В частности, он отметил, что Турция дальше будет действовать более решительно. 

"Турция вначале очистит от террористов район Мюнбич, а затем и районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат. Анкара не остановится до обеспечения полной безопасности Турции и жителей Сирии", - отметил президент.

Эрдоган в частности также пообещал, что эти весна и лето могут стать сложными для террористических организаций и их пособников. 

В данный момент, лидер Турции отметил, что его военные силы контролируют большую часть стратегических высот Африна. Поэтому далее темпы операции ускорятся. 

"От террористов в Африне очищены 415 кв.км. Число террористов, уничтоженных в Африне, на утро 23 февраля достигло 1873", – отметил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция приступит к реализации новой стратегии в Сирии только после того, как город Африн будет полностью блокирован

Напомним, министр иностранных дел Турции предостерег сирийские проправительственные силы от поддержки курдских отрядов на севере Сирии, заявив, что это не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.
Сирия, Турция, терроризм, эрдоган, наступление
Источник:

Анадолу

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Операция "Оливковая ветвь": Эрдоган объяснил причины

29 Января, 05:34

Глава Турции утверждает, что о захвате территории Сирии речь не идет

Другие страны

Турция отгораживается от Сирии. Фото: haberturk.com

Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

18 Сентября 2017, 08:39

Десятки броневиков прибыли из другой провинции страны
Загрузка...

Другие страны

фото t.me/warjournal

В Сирии подбили самолет войск Асада

20 Февраля, 21:13

Судьба пилота неизвестна

Россия

Владимир Путин. Фото: сайт президента РФ

Путин прилетел в Анкару: Песков сообщил о деталях визита

28 Сентября 2017, 19:49

Песков особо подчеркнул, что визит Путина в Анкару имеет исключительно прагматические цели

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

"Мы не стремимся к захвату": Эрдоган сделал заявление по планам Турции в Сирии

28 Января, 18:26

Анкаре не нужны новые территории, она хочет помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции

Другие страны

Башар Асад. Фото: instagram / syrianpresidency

Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

21 Января, 19:10

Сирийский лидер назвал турецкую агрессию в Африне "брутальной"
Загрузка...