Эрдоган раскрыл часть планов по войне в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрддоган отметил часть планов страны в Сирии. В частности, он отметил, что Турция дальше будет действовать более решительно.

"Турция вначале очистит от террористов район Мюнбич, а затем и районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат. Анкара не остановится до обеспечения полной безопасности Турции и жителей Сирии", - отметил президент.

Эрдоган в частности также пообещал, что эти весна и лето могут стать сложными для террористических организаций и их пособников.

В данный момент, лидер Турции отметил, что его военные силы контролируют большую часть стратегических высот Африна. Поэтому далее темпы операции ускорятся.

"От террористов в Африне очищены 415 кв.км. Число террористов, уничтоженных в Африне, на утро 23 февраля достигло 1873", – отметил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция приступит к реализации новой стратегии в Сирии только после того, как город Африн будет полностью блокирован

Напомним, министр иностранных дел Турции предостерег сирийские проправительственные силы от поддержки курдских отрядов на севере Сирии, заявив, что это не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.