Эрдоган раскрыл детали договоренностей с США по Сирии

Турецкий лидер также опроверг информацию о продолжающихся военных действиях на севере Сирии

/ Фото: AFP

Протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с США о прекращении огня.

Трецкий лидер добавил, что глубина зоны составит 32 км, что было согласовано с США.

Как сообщило агентство Reuters, турецкий лидер также опроверг информацию о продолжающихся военных действиях на севере Сирии, комментируя достигнутое накануне соглашение с США о прекращении огня.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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