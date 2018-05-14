Эрдоган рассказал, чем "аукнется" США перенос посольства в Израиль

Сегодня, 13:52

Соединенные Штаты последним своим шагом решили стать частью проблемы, а не ее решением

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим лишил Вашингтон посреднической роли в мирном процессе на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 14 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Королевском институте международных отношений (Чатэм-хаус), передает ТАСС.

"Соединенные Штаты последним своим шагом решили стать частью проблемы, а не ее решением, потеряв при этом посредническую роль в мирном процессе", – сказал он.

Церемония открытия посольства США в Израиле состоится в понедельник в Иерусалиме. Решение о переносе дипмиссии из Тель-Авива принял 6 декабря прошлого года хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.
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