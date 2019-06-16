Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400

По словам Эрдогана, Россия выдала кредит Турции под процентами, которых не существует на международном рынке

Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем С-400, которые покупает Анкара, начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", — говорит президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от контракта по С-400.

"Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое. Россия в рамках кредита предоставила нам различные послабления и выдала кредит с такими процентами, которых не существует на международном рынке", — добавил президент.

Он также рассказал, что Министерство национальной обороны Турции готовит ответное письмо США о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков в США из-за приобретения С-400.

"Очень скоро, возможно, даже уже на этой неделе соответствующее письмо будет направлено", — отметил Эрдоган.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

Кроме этого, госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

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