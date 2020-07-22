Эрдоган рассказал, когда турецкие военные покинут Сирию

Турция продолжит присутствовать в соседней Сирии до тех пор, пока ее народ не обретет свободу и безопасность. С таким утверждением выступил во вторник президент республики Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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"Мы продолжим оставаться в этой стране, пока народ нашей братской соседней Сирии не обретет свободу и мир. Сейчас они проводят в Сирии так называемые выборы. Могут ли проходить такие выборы? Где те страны, которые бы говорили о демократии?" - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Анкаре.

Комментируя прошедшие в Сирии парламентские выборы, Эрдоган заявил, что "Турция была вынуждена заступиться за притесненных и выразить протест в связи с происходящим".

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Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля.

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Напомним, что ранее в этом году после авиаудара по позициям турецких войск в Идлибе и гибели 36 военнослужащих Турция начала военную операцию "Весенний щит" против режима сирийского диктатора Башара Асада.

Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада. В Кремле заявили, что РФ – единственная страна, силы которой находятся на территории Сирии легально по приглашению президента Асада. Официальная Анкара настаивает, что их военные в Сирии по приглашению сирийского народа.

Сайт "Сегодня" разбирался, к чему может привести новое противостояния Турции и России в Сирии.

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