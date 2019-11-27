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Эрдоган решил продолжить военную операцию в Сирии

27 ноября, 03:13

Турция начала военную операцию Источник мира 9 октября

/ Фото: AFP

Турецкая военная операция в Сирии будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил заседания Совета нацбезопасности, пишет турецкое издание Yenisafak.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - подчеркнул он.

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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов . Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии

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