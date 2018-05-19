Эрдоган: Статус Иерусалима является "красной чертой" для исламского мира

Сегодня, 03:02

Президент Турции Эрдоган раскритиковал решение США перенести посольство в Иерусалим

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее обвинил Израиль в тирании и раскритиковал ООН, заявил о том, что статус Иерусалима является некой "красной чертой" для всех мусульманских стран.

Он предложил создать международный комитет по расследованию ситуации в секторе Газа и признать Восточный Иерусалим столицей Палестины, передает NTV.

"Иерусалим – это наша красная черта. Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награжденным", – заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией. Президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
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