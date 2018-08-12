Эрдоган: Турция примет меры в ответ на пошлины США

Сегодня, 17:50

Президент также подчеркнул, что Турция "видит, что США не понимают язык правосудия"

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о решении США повысить пошлины на металл и алюминий, заявил о намерении принять ответные меры

"То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война. Мы поняли вашу игру и будем принимать меры, – подчеркнул он. – Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас долларами, тогда мы найдем другие способы осуществления наших задач".

Эрдоган также подчеркнул, что Турция "видит, что США не понимают язык правосудия", однако и Анкара "знает, как вести диалог на подобном языке".

"Мы должны попрощаться с тем, кто жертвует стратегическим партнерством ради связей с террористической организацией. США пытаются пожертвовать 81-миллионой Турцией ради пастора, который связан с террористической организацией. Не обижайтесь, но мы, будучи правовым государством, будем делать то, что положено", – сказал он.

Как известно, отношения стран ухудшились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50%. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры.

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.

Впрочем, президент Эрдоган призывает соотечественников не паниковать, поскольку "с ними Аллах".
США, Турция, санкции, эрдоган
Источник:

ТАСС

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