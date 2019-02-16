Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС только потому, что это мусульманская страна

Президент Турции потребовали, чтобы в ЕС сказали об этом прямо

Фото: AFP

Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС только потому, что это мусульманская страна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg 2019-02-16T02:56:00+02:00 Другие страны Президент Турции потребовали, чтобы в ЕС сказали об этом прямо

Европейский союз не принимает Турцию в свой состав исключительно из-за того, что республика является мусульманской страной. С таким утверждением выступил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала А Haber.

"Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо", — сказал турецкий лидер.

Ранее, 3 февраля, министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радиостанции RTL заявила, что Париж больше не видит возможности возвращения к переговорам с Турцией о ее вступлении в ЕС до тех пор, пока Анкара не сделает "демократический и проевропейский" выбор.

Турция, которая является с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987. Переговорный процесс о принятии в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссии приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 состоялся референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

Напомним, Турция предоставит военную помощь Украине. Состоялось заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция.

Ранее министр обороны Степан Полторак раскрыл детали военной помощи Турции Украине.

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