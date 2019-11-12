Эрдоган угрожает впустить боевиков ИГИЛ в Европу

/ Фото: AFP

Турция продолжит отправлять европейцев, которые вступили в ряды террористической группировки "Исламское государство", на родину.

Как сообщает Associated Press, об этом 12 ноября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он уже угрожал Европейскому союзу открыть границу для миллионов сирийских беженцев, которым Турция препятствует попасть в Европу.

Эрдоган уточнил, что репатриация европейских джихадистов из тюрем в Турции продолжится даже несмотря на отказ Европы принять их обратно.

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Таким образом, он прокомментировал механизм санкций, которые ЕС введет против Турции за несанкционированные буровые работы в территориальных водах Кипра в Средиземном море.

"Вы должны пересмотреть свою позицию в отношении Турции, которая удерживает так много членов ИГИЛ в тюрьмах и контролирует их в Сирии", – предупредил он Евросоюз.

Стоит отметить, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также угрожал отправить в Европу боевиков ИГ, многие из которых содержатся в турецких тюрьмах. Он также раскритиковал решение нескольких европейских государств лишать гражданства подозреваемых в членстве в "Исламском государстве".

Новости "Сегодня" также сообщали о военной операции "Источник мира", которую турецкие Вооруженные силы проводили против курдов в Сирии.

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