Эрдоган "утешил" плачущую 6-летнюю девочку, пообещав ей похороны с почестями

Президент Турции на партийной конференции обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями, передает Seattle Times.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган.

Под бордовыми беретами турецкий лидер подразумевал военнослужащих Сил специальных операций.

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", – сказал президент.

Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.

Ранее президент США Дональд Трамп исполнил мечту ребенка, разрешив покосить траву у Белого дома.

Также маленькая девочка из Алеппо написала открытое письмо Трампу. 7-летняя сирийка попросила президента США помочь всем детям Сирии, которые страдают от военных действий.

А 16-летний киевлянин Андрей Сенько вернул президенту России Владимиру Путину именные президентские часы, которые Путин подарил ему 10 лет назад в Киеве.