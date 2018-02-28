Эрдоган "утешил" плачущую 6-летнюю девочку, пообещав ей похороны с почестями

Вчера, 23:59

Президент Турции на партийной конференции обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями

фото AFP
фото AFP

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями, передает Seattle Times.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган. 

Под бордовыми беретами турецкий лидер подразумевал военнослужащих Сил специальных операций.

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", – сказал президент.

Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.

Ранее президент США Дональд Трамп исполнил мечту ребенка, разрешив покосить траву у Белого дома.

Также маленькая девочка из Алеппо написала открытое письмо Трампу. 7-летняя сирийка попросила президента США помочь всем детям Сирии, которые страдают от военных действий.

А 16-летний киевлянин Андрей Сенько вернул президенту России Владимиру Путину именные президентские часы, которые Путин подарил ему 10 лет назад в Киеве.
видео, Турция, президент, похороны, девочка, эрдоган

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Эрдоган раскрыл часть планов по войне в Сирии

23 Февраля, 12:06

Президент Турции отметил, что в дальнейшем темпы операции ускорятся

Другие страны

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции анонсировал осаду сирийского города

20 Февраля, 16:50

Армия страны может начать осаду в ближайшие дни
Загрузка...

США

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Нарушение диппротокола: госсекретарь США встретился с Эрдоганом без переводчика

16 Февраля, 11:32

Встреча политиков длилась несколько часов, однако на ней не присутствовали переводчик и стенографист

Другие страны

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Обама обманул Турцию, и Трамп идет вслед за ним: Эрдоган раскритиковал действия США

7 Февраля, 14:51

Заявление Эрдогана прозвучало накануне официального визита в Стамбул в эти выходные советника по национальной безопасности президента США

Другие страны

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Эрдоган озвучил главное требование по членству Турции в ЕС

5 Февраля, 11:38

Он отметил, что ЕС блокирует процесс вступления, а потом обвиняет Турцию в отсутствии прогресса

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон предупредил Эрдогана по поводу Сирии

31 Января, 14:18

Президент Франции опасается, что Турция начнет полноценное вторжение
Загрузка...